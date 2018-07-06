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Назван главный претендент на Зинченко

Александр Зинченко
23:59 Пт, 6 Июль 2018 Телеграф
sport.ua

Новости спорта: "Манчестер Сити" договорился о продаже украинца Александра Зинченко.

Как сообщил в своем Твиттере журналист Тим Нэш, полузащитник Александр Зинченко близок к переходу из»Манчестер Сити» в «Вулверхэмтон»

Согласно сообщению Нэша «волки» уже договорились о трансфере украинца, а сумма сделки изначально составит 12 миллионов фунтов стерлингов. Впоследствии может вырасти до 16 миллионов фунтов за счет бонусов.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл в 14 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не отдаст Зинченко в аренду «Лидсу».

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Новости спорта, Александр Зинченко, Новсоти футбола, ФК Манчестер Сити, Футбол.
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