Назван главный претендент на Зинченко

Как сообщил в своем Твиттере журналист Тим Нэш, полузащитник Александр Зинченко близок к переходу из»Манчестер Сити» в «Вулверхэмтон»

Согласно сообщению Нэша «волки» уже договорились о трансфере украинца, а сумма сделки изначально составит 12 миллионов фунтов стерлингов. Впоследствии может вырасти до 16 миллионов фунтов за счет бонусов.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл в 14 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не отдаст Зинченко в аренду «Лидсу».