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Лидер Ювентуса может продолжить карьеру в Англии

Пауло Дибала
03:33 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Один из лидеров "Ювентуса" Пауло Дибала может сменить прописку ближайшим летом.

«Ливерпуль» нацелился на аргентинского форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.

Как сообщает Football Italia, английский клуб всерьез рассматривает вариант с приобретением футболиста. Поскольку «Ювентусу» будут необходимы деньги на покупку Криштиану Роналду. Также после прихода португальца в туринский клуб, Дибала может потерять позицию в стартовом составе. Этим хочет воспользоваться «Ливерпуль».

В сезоне 2017/18 Пауло Дибала сыграл за «Ювентус» в 46 матчах и забил 26 мячей.

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Пауло Дибала, ФК Ювентус, Футбол.
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