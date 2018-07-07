Лидер Ювентуса может продолжить карьеру в Англии

«Ливерпуль» нацелился на аргентинского форварда «Ювентуса» Пауло Дибалу.

Как сообщает Football Italia, английский клуб всерьез рассматривает вариант с приобретением футболиста. Поскольку «Ювентусу» будут необходимы деньги на покупку Криштиану Роналду. Также после прихода португальца в туринский клуб, Дибала может потерять позицию в стартовом составе. Этим хочет воспользоваться «Ливерпуль».

В сезоне 2017/18 Пауло Дибала сыграл за «Ювентус» в 46 матчах и забил 26 мячей.