Агент Роналду - о возможном переходе футболиста в Ювентус

Жорже Мендеш, агент нападающего Реала Криштиану Роналду рассказал, в каком случае его клиент покинет мадридский клуб.

"Если Роналду уйдет из Реала, он навечно останется благодарен клубу, его президенту, всей команде, медицинскому штабу, а также болельщикам из Мадрида и со всего мира. Он покинет Реал только ради нового вызова в блестящей карьере", - цитирует Мендеша Football Italia.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду согласовал контракт с Ювентусом.