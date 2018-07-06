Шахтер и Динамо поспорят за бразильского защитника

Динамо и Шахтер сделали предложения Атлетико Паранаэнсе по левому защитнику Сидиклею.

Об интересе украинских клубов к 25-летнему футболисту сообщает в своем блоге журналист Globo Esporte Наджа Мауад.

Также бразильцем интересуется Зенит, однако пока наиболее интересным выглядит предложение киевлян.

Сидиклей является воспитанником Атлетико Паранаэнсе, но текущий сезон проводит на правах аренды за Коринтианс (26 матчей, 3 гола и 2 ассиста).

Клуб из Сан-Паулу имел опцию выкупа игрока за 3 миллиона евро, но не воспользовался ей.