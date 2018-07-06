Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Хорватский футбольный союз на 70 тыс. швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

«Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать хорватскую футбольную ассоциацию на 70 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил, а именно за демонстрацию членами сборной Хорватии напитков неавторизованных марок во время матча Хорватия - Дания. Вратарю сборной Хорватии Даниелу Субашичу вынесено предупреждение за нарушение правил ФИФА об экипировке и демонстрацию месседжа личного характера по окончании упомянутого выше матча», - говорится в сообщении пресс- службы.