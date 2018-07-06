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ФИФА оштрафовала Хорватский футбольный союз

ФИФА
10:39 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Причиной такого решения стала демонстрация членами сборной Хорватии напитков неавторизованных марок

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Хорватский футбольный союз на 70 тыс. швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

«Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение оштрафовать хорватскую футбольную ассоциацию на 70 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил, а именно за демонстрацию членами сборной Хорватии напитков неавторизованных марок во время матча Хорватия - Дания. Вратарю сборной Хорватии Даниелу Субашичу вынесено предупреждение за нарушение правил ФИФА об экипировке и демонстрацию месседжа личного характера по окончании упомянутого выше матча», - говорится в сообщении пресс- службы.

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