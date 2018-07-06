Срна провел первую тренировку с новым клубом
Новости спорта: Дарио Срна приступил к тренировкам с итальянской командой.
36-летний хорватский защитник «Кальяри» Дарио Срна приступил к тренировкам с итальянской командой.
На данный момент Срна отбывает дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. Срок дисквалификации истекает 22-го августа. Срна имеет право возобновить тренировки за два месяца до ее окончания.
Sorridiamo a un nuovo giorno!#Aritzo2018 #forzaCasteddu pic.twitter.com/z7eqkE2Idg
— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) 6 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Срна подписал с «Кальяри» годичный контракт с возможностью продления еще на один год.