Полузащитник Барселоны может продолжить карьеру в Китае

Неназванные клубы из Премьер-лиги и Китая интересуются полузащитником Барселоны Паулиньо, сообщает Mundo Deportivo.

Китайский клуб предлагает каталонцам 50 миллионов евро за 29-летнего футболиста, что на 10 миллионов больше, чем они сами заплатили год назад.

Более того, тогда СМИ сообщали, что 7,5 миллионов евро из этой суммы оплатил сам Паулиньо, чтобы трансфер состоялся.

По информации источника, бразилец уже дал согласие на проведение переговоров, хотя сам хотел бы остаться в Барселоне.

Полузащитник сборной Бразилии в минувшем сезоне сыграл за Барселону 49 матчей, в которых забил 9 голов.