Экс-наставник сборной Украины - о предстоящем сезоне УПЛ

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо поделился ожиданиями от УПЛ в сезоне 2018/2019.

«С надеждой на лучшее жду предстоящий чемпионат, который, верю, пройдет на хорошем уровне. Динамо и Шахтер пока остаются вне конкуренции. Хотя не стоит ждать искрометной игры от этих команд в Суперкубке Украины, поскольку они готовятся к чемпионату и еврокубковым матчам, что очень важно для рейтинга страны.

Будут ли все команды конкурентоспособными, сказать пока не возьмусь, многое покажут стартовые туры чемпионата», — отметил Сабо.