Руководство ФК "Львов" ставит задачу попасть в топ-3 УПЛ

Новым тренером ФК "Львов" стал бразилец Жилмар, который готовит команду к матчам УПЛ.

"Я очень рад вернуться в Украину. Это фактически моя вторая родина, я женат на украинке, поэтому у меня полноценная украинская семья. И именно здесь началась моя тренерская карьера".

"ФК Львов" - перспективный и долгосрочный проект, поэтому я и решил попробовать свои силы здесь. У нас есть определенный костяк команды, а также остается время на просмотр потенциальных новичков, а уже через несколько недель мы стартуем матчами с киевскими командами - "Арсеналом" и "Динамо".

"Хочется хорошо стартовать, ведь руководство ставит высокие задачи - борьбу за место в тройке призеров. Но мы будем исходить из того, как пойдут дела в течение сезона. Я пока только знакомлюсь с командой, поэтому рано проводить детальный анализ способностей всех игроков". - поведал Жилмар.