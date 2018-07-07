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Руководство ФК "Львов" ставит задачу попасть в топ-3 УПЛ

Тренер львовского клуба
11:51 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: fclviv.com.ua

Новости спорта: Тренер ФК Львов Жилмар рассказал, что руководство ставит задачу бороться за тройку призеров в украинском чемпионате.

Новым тренером ФК "Львов" стал бразилец Жилмар, который готовит команду к матчам УПЛ.

"Я очень рад вернуться в Украину. Это фактически моя вторая родина, я женат на украинке, поэтому у меня полноценная украинская семья. И именно здесь началась моя тренерская карьера".

"ФК Львов" - перспективный и долгосрочный проект, поэтому я и решил попробовать свои силы здесь. У нас есть определенный костяк команды, а также остается время на просмотр потенциальных новичков, а уже через несколько недель мы стартуем матчами с киевскими командами - "Арсеналом" и "Динамо".

"Хочется хорошо стартовать, ведь руководство ставит высокие задачи - борьбу за место в тройке призеров. Но мы будем исходить из того, как пойдут дела в течение сезона. Я пока только знакомлюсь с командой, поэтому рано проводить детальный анализ способностей всех игроков". - поведал Жилмар.

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Новости спорта, Львов, УПЛ, ФК Львов.
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