Модрич о матче с Россией: Я рассчитывал сыграть против Испании

Лука Модрич поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира с Россией.

"Россия — неудобная команда. Я рассчитывал сыграть против Испании, но россияне вышли в четвертьфинал. Ожидаю настоящего зрелища, потому что мы играем против хозяев турнира и их фанатов.

Выиграть чемпионат мира — это нечто невероятное, самая красивая сказка. Было бы здорово поднять кубок мира над головой в качестве капитана", — сказал Модрич.

Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.