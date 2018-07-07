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Модрич о матче с Россией: Я рассчитывал сыграть против Испании

Лука Модрич
12:31 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Капитан сборной Хорватии считает россиян непростым соперником, но ожидает зрелищного футбола.

Лука Модрич поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира с Россией.

"Россия — неудобная команда. Я рассчитывал сыграть против Испании, но россияне вышли в четвертьфинал. Ожидаю настоящего зрелища, потому что мы играем против хозяев турнира и их фанатов.

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Выиграть чемпионат мира — это нечто невероятное, самая красивая сказка. Было бы здорово поднять кубок мира над головой в качестве капитана", — сказал Модрич.

Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, Лука Модрич, Хорватия - Россия, ЧМ-2018.
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