Модрич о матче с Россией: Я рассчитывал сыграть против Испании
Новости спорта: Капитан сборной Хорватии считает россиян непростым соперником, но ожидает зрелищного футбола.
Лука Модрич поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира с Россией.
"Россия — неудобная команда. Я рассчитывал сыграть против Испании, но россияне вышли в четвертьфинал. Ожидаю настоящего зрелища, потому что мы играем против хозяев турнира и их фанатов.
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Выиграть чемпионат мира — это нечто невероятное, самая красивая сказка. Было бы здорово поднять кубок мира над головой в качестве капитана", — сказал Модрич.
Матч Россия — Хорватия состоится 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи. Начало игры в 21:00 по киевскому времени.