МЧС Португалии потроллило Неймара за симуляции

Национальный институт медицинских чрезвычайных ситуаций Португалии (INEM) в своем Твиттер высмеял форварда сборной Бразилии Неймара за его симуляции во время ЧМ-2018.

МЧС сравнило падения с лживыми экстренные службы по номеру 112.

"75,8% звонков на номер 112 в действительности не является чрезвычайными ситуациями", – написали на странице INEM.

Напомним, Бразилия уступила Бельгии и покинула Мундиаль.