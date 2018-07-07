МЧС Португалии потроллило Неймара за симуляции
Новости спорта: В Португалии дали свою оценку симуляциям форварда сборной Бразилии Неймара.
Национальный институт медицинских чрезвычайных ситуаций Португалии (INEM) в своем Твиттер высмеял форварда сборной Бразилии Неймара за его симуляции во время ЧМ-2018.
МЧС сравнило падения с лживыми экстренные службы по номеру 112.
"75,8% звонков на номер 112 в действительности не является чрезвычайными ситуациями", – написали на странице INEM.
Напомним, Бразилия уступила Бельгии и покинула Мундиаль.