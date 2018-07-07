СМИ сообщают об основном условии трансфера Роналду

Трансфер Криштиану Роналду получил неожиданный поворот. Во вторник испанские и итальянские СМИ сообщали, что "Реал" принял предложение "Ювентуса" в размере 100 млн евро, хотя до этого клуб настаивал, что не отпустит португальца за сумму менее, чем 1 млрд евро. "Сливочные" готовы продать своего лидера за сумму в 10 раз меньше клаусулы Криштиану, однако только при условии, что Роналду заявит СМИ, что это его личное решение, а также поблагодарит клуб и президента за сотрудничество, передает AS.

В подобную ситуацию в 2014-м году попал Хаби Алонсо. В итоге испанец на прощальной пресс-конференции заявил, что уход в "Баварию" был исключительно его решением и поблагодарил клуб и Переса за то, что дали ему возможность покинуть Мадрид.