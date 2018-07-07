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СМИ сообщают об основном условии трансфера Роналду

Криштиану Роналду
14:49 Сегодня Телеграф
ua-football.com

Новости спорта: Реал готов отпустить Роналду только при одном условии, потому что Перес не хочет, чтобы его запомнили как президента, который избавился от португальца.

Трансфер Криштиану Роналду получил неожиданный поворот. Во вторник испанские и итальянские СМИ сообщали, что "Реал" принял предложение "Ювентуса" в размере 100 млн евро, хотя до этого клуб настаивал, что не отпустит португальца за сумму менее, чем 1 млрд евро. "Сливочные" готовы продать своего лидера за сумму в 10 раз меньше клаусулы Криштиану, однако только при условии, что Роналду заявит СМИ, что это его личное решение, а также поблагодарит клуб и президента за сотрудничество, передает AS.

Украинский клуб хочет подписать Роналду

В подобную ситуацию в 2014-м году попал Хаби Алонсо. В итоге испанец на прощальной пресс-конференции заявил, что уход в "Баварию" был исключительно его решением и поблагодарил клуб и Переса за то, что дали ему возможность покинуть Мадрид.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Реал, Трансфер Роналду, Флорентино Перес, Ювентус.
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