Сегодня Ярмоленко в Лондоне пройдет медосмотр

Полузащитник сборной Украины и дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко уже находится в Лондоне, где в понедельник пройдет медосмотр для завершения трансфера в «Вест Хэм».

Украинец уже согласовал личный контракт с «Вест Хэмом», а клубы договорились о трансфере за 19,7 млн евро.

Ранее Sky Sports сообщал, что Ярмоленко присоединится к Вест Хэму в Швейцарии, где команда проводит сборы, и там пройдет медосмотр.

По данным английского издания трансфер украинского игрока обойдется лондонскому клубу примерно в 20 млн евро. В Боруссию Ярмоленко перешел из Динамо за 25 млн евро.

Ранее спортивный директор Боруссии Михаэль Цорк подтвердил переход Ярмоленко в Вест Хэм. Также стало известно, что Вест Хэм договорился о трансфере Ярмоленко.