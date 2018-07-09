Игрок сборной Хорватии пропустит полуфинал ЧМ-2018

Правый бек сборной Хорватии Шиме Врсалько не поможет команде в полуфинале чемпионата мира против Англии.

Врсалько не сможет сыграть из-за травмы левого колена, полученной в четвертьфинале с Россией (2:2, по пен. 4:3), сообщает Marca.

Точные сроки восстановления хорвата будут объявлены в самое ближайшее время.

26-летний защитник является основным игроком Шашечных на ЧМ, на его счету 4 матча в стартовом составе. В его отсутствие справа в обороне, скорее всего, сыграет Тин Едвай.

Полуфинал ЧМ Англия – Хорватия пройдет 11 июля в Москве.