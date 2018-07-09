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Третий летний новичок Сауттгемптона

Янник Вестергор
23:38 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Спорт Арена
Фото: Твиттер

Новости спорта: Сауттгемптон хочет приобрести Янника Вестергора.

Саутгемптон согласовал с гладбахской Боруссией трансфер центрального защитника Янника Вестергора.

Сумма сделки составит 18 миллионов фунтов, сообщает Sky Sports.

По информации источника, Вестергор еще не согласовал личный контракт со Святыми, но это не должно стать проблемой, так что уже к концу недели датчанин пройдет медосмотр.

Для Сауттгемптона защитник станет третьим летним новичком после Мохаммеда Эльюнусси из Базеля и Стюарта Армстронга из Селтика.

25-летний Янник Вестергор начинал карьеру в Брондбю, затем выступал за Хоффенхайм, а с лета 2016-го играл за Гладбах, в футболке которого провел 32 матча (3 гола) в минувшем розыгрыше Бундеслиги.

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Новости спорта, Новости футбола, Сауттгемптона, Футбол, Янник Вестергор.
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