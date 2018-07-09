Франция - Бельгия: где и когда смотреть матч 1/2 финала ЧМ-2018
Новости спорта: Во вторник, 10 июля, в матче Франция - Бельгия будет определен первый финалист ЧМ-2018.
Близится к завершению Чемпионат мира по футболу в России. Завтра, 10 июля, матчем в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе будет открыта программа полуфинальных матчей. За первую путевку в финал мундиаля будут вести борьбу одни из главных фаворитов турнира - сборные Франции и Бельгии.
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Фаворита в этом противостоянии определить непросто. Но, если смотреть прогнозы ведущих букмекеров, то с небольшим перевесом фаворитом выступает сборная Франции. Коэффициент на победу команды Дидье Дешама в среднем - 2,55. На победу же бельгийцев принимаются ставки с коэффициентом 3,25.
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Поединок Франция - Бельгия можно посмотреть в Украине на телеканале "Интер", начало трансляции в 20:50. Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча на сайте Телеграф Спорт.
Чемпионат мира. 1/2 финала
10 июля 21:00 Франция — Бельгия "Интер"
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Второй поединок 1/2 финала будет сыгран в среду, 11 июля. В Москве, на стадионе "Лужники" встретятся сборные Англии и Хорватии.