Франция - Бельгия: где и когда смотреть матч 1/2 финала ЧМ-2018

Близится к завершению Чемпионат мира по футболу в России. Завтра, 10 июля, матчем в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе будет открыта программа полуфинальных матчей. За первую путевку в финал мундиаля будут вести борьбу одни из главных фаворитов турнира - сборные Франции и Бельгии.

Фаворита в этом противостоянии определить непросто. Но, если смотреть прогнозы ведущих букмекеров, то с небольшим перевесом фаворитом выступает сборная Франции. Коэффициент на победу команды Дидье Дешама в среднем - 2,55. На победу же бельгийцев принимаются ставки с коэффициентом 3,25.

Поединок Франция - Бельгия можно посмотреть в Украине на телеканале "Интер", начало трансляции в 20:50. Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча на сайте Телеграф Спорт.

Чемпионат мира. 1/2 финала

10 июля 21:00 Франция — Бельгия "Интер"

Второй поединок 1/2 финала будет сыгран в среду, 11 июля. В Москве, на стадионе "Лужники" встретятся сборные Англии и Хорватии.