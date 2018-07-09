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Матчи новичка УПЛ "Арсенал-Киев" будут транслировать каналы Футбол 1/Футбол 2

ФК Арсенал-Киев
16:41 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Новичок УПЛ "Арсенал-Киев" определился с выбором телетранслятора своих домашних матчей.

Телеканалы Футбол 1 / Футбол 2 и футбольный клуб Арсенал (Киев) заключили соглашение о сотрудничестве в новом сезоне 2018/2019. Все домашние матчи клуба в рамках Украинской Премьер-Лиги зрители смогут увидеть эксклюзивно на каналах Футбол 1 / Футбол 2.

Кроме того, ранее стало известно, что телеканалы Футбол 1 / Футбол 2 в новом сезоне УПЛ также покажут домашние матчи Десны, Александрии и Черноморца.

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