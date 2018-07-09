Матчи новичка УПЛ "Арсенал-Киев" будут транслировать каналы Футбол 1/Футбол 2

Телеканалы Футбол 1 / Футбол 2 и футбольный клуб Арсенал (Киев) заключили соглашение о сотрудничестве в новом сезоне 2018/2019. Все домашние матчи клуба в рамках Украинской Премьер-Лиги зрители смогут увидеть эксклюзивно на каналах Футбол 1 / Футбол 2.

Телеканалы Футбол 1/Футбол 2 покажут домашние матчи Арсенал-Киев в УПЛ в сезоне 18/19! https://t.co/BXVo4hv3Gy pic.twitter.com/TnLdfUrA2p — Футбол 1/Футбол 2 (@footballua_tv) 9 июля 2018 г.

Кроме того, ранее стало известно, что телеканалы Футбол 1 / Футбол 2 в новом сезоне УПЛ также покажут домашние матчи Десны, Александрии и Черноморца.