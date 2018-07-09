ЧМ-2018: Вукоевич отстранен от работы в штабе сборной Хорватии
Новости спорта: Бывший полузащитник киевского "Динамо" был наказан за видеоролик, снятый с Домагоем Вида после победы над сборной России.
Хорватский футбольный союз объявил о решении исключить Огнена Вукоевича из тренерского штаба национальной сборной.
Также организация принесла свои извинения российской публике и заявила, что Вида и Вукоевич присоединяются к извинениям.
“Домагой Вида и Огнен Вукоевич также приносят свои извинения за заявления, которые, по их намерениям, не имели политической подоплеки, но оставляли место для таких толкований”, - говорится в сообщении союза.
Напомним, что после победы сборной Хорватии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018, Вида и Вукоевич записали видео, в котором поблагодарили украинских болельщиков за поддержку.
Хорваты играли и ПОБЕДИЛИ,а кому они подарили или посвятили свои ДОСТИЖЕНИЯ ИХ Право.
Пройдет чемпионат снова включат.