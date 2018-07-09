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ЧМ-2018: Вукоевич отстранен от работы в штабе сборной Хорватии

Огнен Вукоевич
17:02 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Бывший полузащитник киевского "Динамо" был наказан за видеоролик, снятый с Домагоем Вида после победы над сборной России.

Хорватский футбольный союз объявил о решении исключить Огнена Вукоевича из тренерского штаба национальной сборной.

Также организация принесла свои извинения российской публике и заявила, что Вида и Вукоевич присоединяются к извинениям.

“Домагой Вида и Огнен Вукоевич также приносят свои извинения за заявления, которые, по их намерениям, не имели политической подоплеки, но оставляли место для таких толкований”, - говорится в сообщении союза.

Напомним, что после победы сборной Хорватии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018, Вида и Вукоевич записали видео, в котором поблагодарили украинских болельщиков за поддержку.

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Новости спорта, Новости футбола, Огнен Вукоевич, Сборная Хорватии, Футбол, ЧМ-2018.
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2 Комментария
  • ungvaris 09.07.2018 19:06

    Хорваты играли и ПОБЕДИЛИ,а кому они подарили или посвятили свои ДОСТИЖЕНИЯ ИХ Право.

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  • ЛИВ 09.07.2018 18:17

    Пройдет чемпионат снова включат.

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