Суперкубок Испании-2018: новый регламент и дата проведения
Новости спорта: Каталонская "Барселона" и андалузская "Севилья" будут бороться за титул обладателя Суперкубка Испании-2018.
Обладатель Суперкубка Испании по футболу будет определяться в одном матче. Такие изменения в регламент данного соревнования внесла испанская Федерация футбола.
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Поединок за Суперкубок Испании по футболу сезона 2018/19 между "Барселоной" и "Севильей" будет сыгран 12 августа, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.
Вероятнее всего матч пройдет в марокканском городе Танжер.
Обоим клубам-участникам матча будет выплачена компенсация в размере 950 тысяч евро. Кроме того, клубы получат по 6 тысяч билетов для своих болельщиков.
Напомним, действующим обладателем Суперкубка Испании является мадридский "Реал" который в прошлом сезоне обыграл каталонскую "Барселону". Тогда еще победитель определялся по итогам двуматчевого противостояния.