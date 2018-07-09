Суперкубок Испании-2018: новый регламент и дата проведения

Обладатель Суперкубка Испании по футболу будет определяться в одном матче. Такие изменения в регламент данного соревнования внесла испанская Федерация футбола.

Поединок за Суперкубок Испании по футболу сезона 2018/19 между "Барселоной" и "Севильей" будет сыгран 12 августа, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании.

Вероятнее всего матч пройдет в марокканском городе Танжер.

Обоим клубам-участникам матча будет выплачена компенсация в размере 950 тысяч евро. Кроме того, клубы получат по 6 тысяч билетов для своих болельщиков.

Напомним, действующим обладателем Суперкубка Испании является мадридский "Реал" который в прошлом сезоне обыграл каталонскую "Барселону". Тогда еще победитель определялся по итогам двуматчевого противостояния.