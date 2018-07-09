Ключевые игроки обороны Хорватии пропустили тренировку перед игрой с Англией

Тренировку хорватской команды пропускают Деян Ловрен, Даниэль Субашич и Шиме Врсалько, передаёт корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

Защитник «Атлетико» Врсалько получил травму левого колена в матче 1/4 финала турнира с Россией и был вынужден покинуть поле до окончания игры. Ранее стало известно, что игрок точно не выступил в полуфинале ЧМ-2018. Голкипер «Монако» Субашич повредил мышцы задней поверхности бедра в той же игре.

Матч Хорватия — Англия пройдёт 11 июля на московском стадионе «Лужники» и начнётся в 21:00 по московскому времени.