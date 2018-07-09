Франция - Бельгия: пресс-конференция Мартинеса перед матчем 1/2 финала ЧМ-2018

"Завтра у нас будет уникальная возможность. Мы взволнованы. Для всей Бельгии это прекрасная возможность доказать, что вся работа, проделанная за последние 10-15 лет, не была напрасной.

Как тренер я получил удовольствие от матча с бразильцами, от того, как мы перестраивались по ходу игры. Но сейчас самое главное – это встреча с Францией. Расслабила ли нас игра с Бразилией? Все матчи на ЧМ-2018 – пиковые события. На таком уровне нельзя расслабляться. Сборная Франции очень похожа на сборную Бельгии. Поэтому нужно быть сконцентрированными на протяжении 90 минут. Иначе соперник может наказать за ошибки.

Мы сильны своим коллективом. Я думаю, что бельгийский футбол уникален, у нас очень много техничных футболистов с уникальными данными. Но у нас команда, а не набор игроков. Мы строили этот коллектив в течение двух лет.

Феллаини – командный игрок, он воин-победитель. Так он себя позиционирует. Маруан понимает, что любое действие в матче может решить судьбу встречи. Против него очень неудобно играть сопернику из-за его габаритов. Феллаини очень высокий, сильный, с хорошей координацией.

Отношение к де Брюйне до матча с Бразилией было немного несправедливым. Он был важным игроком в матчах с Тунисом и Панамой, но не настолько полезен в игре с бразильцами. У него исключительные способности, его работа очень привлекательна, вот тогда он получает признание. Мы высоко ценим его во всех ролях", – приводит слова Мартинеса Чемпионат.

Отметим, что поединок Франция – Бельгия состоится 10 июля на стадионе Санкт-Петербург. Начало игры – 21:00 по киевскому времени.