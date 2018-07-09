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"Заря" уверенно обыграла "Чукарички" на сборах в Словении

ФК Заря
23:59 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: В третьем контрольном поединке на сборах в Словении "Заря" встретилась с сербским "Чукарички".

По итогам прошлого чемпионата Сербии Чукарички заняли шестое место, ранее цвета команды защищали бывшие киевские динамовцы Горан Гавранчич и Милош Нинкович, а также один из лидеров нынешней сборной Сербии и Ромы Александар Коларов.

Первая половина встречи прошла в равной борьбе, но практически без моментов. Лишь после того, как Кочергин с передачи Хомченовского открыл счет, сербы активизировались и на 44-й минуте сравняли счет с пенальти, назначенного за фол Опанасенко.

Впрочем, в начале второго тайма луганчане вновь вышли вперед: стремительная контратака закончилась ударом Караваева в штангу и добиванием Кочергина. На этом футболисты Зари не остановились, и на 77-й минуте трехходовка Харатин – Гордиенко – Тымчик завершилась еще одним голом – 3:1.

Заря: Луис Фелипе (Чуваев, 46), Силас (Гордиенко, 46), Арвеладзе (Тымчик, 65), Чеберко (Литвин, 65), Караваев (Эль-Буаззати, 65), Хомченовский (Шалфеев, 65), Кочергин (Каменюка, 65), Опанасенко (Фаупала, 65), Прийма (Харатин, 46), Сваток (Силва, 65), Вернидуб (Чечер, 65).

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Заря, Футбол.
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