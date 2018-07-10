"Барселона" обьявила о переходе полузащитника за 40 миллионов евро

«Барселона» объявила о переходе из «Гремио» полузащитника Артура Рамоса. Каталонский клуб заплатит за 21-летнего футболиста 31 миллионов евро, еще 9 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.

Артур подписал с «Барселоной» контракт сроком на шесть лет, сумма отступных в его соглашении составляет 400 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Артур принял участие в 7 матчах в составе «Гремио» (все — с первых минут), забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

В прошлом сезоне «Барселона» финишировала на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры, а также завоевала Кубок Испании.