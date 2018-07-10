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Леоненко прокомментировал ситуацию с Видой и Вукоевичем

Виктор Леоненко
08:21 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Экс-футболист Динамо и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Домагоя Виды и Огнена Вукоевича.

"О высказываний Вукоевича и Виды, все решала ФИФА, а не Россия. Наши соседи подняли шум ... Значит этого нельзя было говорить. Они почему-то не сказали:" Слава Украине ", когда обыграли другую команду. 

Например, ту же Данию, Исландию, Аргентину или Нигерию. Значит, делалось это сознательно. Когда человек говорит, мол, я патриот, люблю Динамо, тогда чего ты в Турцию поперся? Почему не остался в Украине? Тем более, Домагой был нужен киевлянам. Возникает вопрос и к президенту клуба.

Считаю, что Вида, как футболист, вырос в Динамо. Пришел как-то он совсем смешным игроком. Здесь уже вопрос не ко мне, а к ФИФА. Значит, нельзя некоторые вещи говорить и кричать. Тем более, что Вида сейчас не игрок Динамо. Если Виду не дисквалифицировали, значит не все так плохо. Но, понимаю, почему этого не произошло. Потому что сказали бы, что россияне обиделись и решили его наказать, ослабив тем самым сборную Хорватии перед полуфинальной игрой с Англией.

Что касается Вукоевича, то наверное, его уволили, чтобы избежать скандала. Слышал, что многие россияне требовали, чтобы Хорватия объяснила действия Вукоевича и Виды. Там все было серьезно, именно поэтому его и убрали.

Это, конечно, неприятно, но когда спортсмены лезут в политику ... А в политике не всегда все хорошо ... Слава богу, что Виду не дисквалифицировали. Ведь нельзя пропускать такие матчи, как полуфинал с Англией. Что касается Вукоевича, то если его уволили из сборной, значит присоединилась власть", – цитирует Леоненко footboom.

Напомним, Домагой Вида после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России воскликнул "Слава Украине", чем спровоцировал настоящую полемику. ФИФА предупредила футболиста, хотя Вида рисковал получить дисквалификацию.

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Новости спорта, Виктор Леоненко, Новости футбола, Сборная Хорватиии, Слава Украине, ЧМ-2018.
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