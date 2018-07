"Вест Хэм" интересным роликом представил нового игрока

26-летний Уилшир провел 17 лет своей жизни в системе "Арсенала", однако в прошлом месяце у Джека состоялся разговор с новым главным тренером "канониров" Унаи Эмери, который не смог дать гарантий англичанину по поводу игрового времени.

В сложившейся ситуации Уилшир отказался от продления своего истекавшего контракта с "канонирами", а сегодня официально завершил свой переход к "молотобойцам", за которых всю жизнь болеют брат и отец Джека.

Our new midfielder has arrived... #WelcomeJack pic.twitter.com/kPd7hm4YxZ

— West Ham United (@WestHamUtd) 9 июля 2018 г.