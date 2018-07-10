"Вест Хэм" интересным роликом представил нового игрока

26-летний Уилшир провел 17 лет своей жизни в системе "Арсенала", однако в прошлом месяце у Джека состоялся разговор с новым главным тренером "канониров" Унаи Эмери, который не смог дать гарантий англичанину по поводу игрового времени.

В сложившейся ситуации Уилшир отказался от продления своего истекавшего контракта с "канонирами", а сегодня официально завершил свой переход к "молотобойцам", за которых всю жизнь болеют брат и отец Джека.

Теперь Уилшир, на счету которого 34 матча за сборную Англии, вылетает в Швейцарию, где проводит тренировочный сбор команда Мануэля Пеллегрини.

"У меня хорошее ощущение, особенное ощущение. Многие люди знают, что у меня была особая связь с клубом, когда я рос".

"Люди видели фотографию меня в футболке "Вест Хэма", и у меня остались воспоминания из детства, когда я поддерживал "Вест Хэм" и смотрел их матчи на "Аптон Парк". У меня хорошее ощущение по поводу этого перехода, вдобавок некоторые из моих друзей тоже болеют за "Вест Хэм", поэтому каждый из нас в восторге".

"Я решился на этот переход по ряду причин. Одна из них — это тренер, который объяснил, как он хочет играть и где планирует меня использовать. Во-вторых, конечно, болельщики — каждый знает, насколько велика фанатская база "Вест Хэма", особенно с этим новым стадионом. Немногие клубы могут заполнять такую арену каждую неделю, как это делает "Вест Хэма".

"Я хочу играть здесь на глазах болельщиков "Вест Хэма", а моя связь с клубом из детства сделает этот процесс еще более особенным", — сообщил Уилшир.