"Шахтер" выкупил бразильского таланта за 1 миллион евро

Атакующий полузащитник «Сан-Паулу» Маркиньос Сиприано разорвал контракт с клубом и перейдет в «Шахтер» этим летом. Об этом сообщает Globo Esporte.

Ранее подписали предварительный контракт, по которому Сиприано должен был до конца отработать контракт с «Сан-Паулу» и 15 сентября перейти в «Шахтер». Но «горняки» заплатили 1 млн евро компенсации бразильскому клубу и на этой неделе 19-летний вингер прибудет на сбор «Шахтера» в Австрии.

«Эта сумма намного ниже той, которую мы могли бы получить по реальной стоимости футболиста, но она превышает инвестиции, вложенные в его приобретение», - сказал президент «Сан-Паулу» Карлос Аугусто де Баррос Силва.

В 2015 году Сиприано перешел в «Сан-Паулу» из «Деспортивы» по 220 000 евро. В списке 100 лучших молодых футболистов мира по версии Four Four Two Сиприано находится на 87-м месте. СМИ писали, что бразилец отказал «Барселоне» ради контракта с «Шахтером».