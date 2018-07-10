Зинченко может перейти в "Ньюкасл"

Хавбек «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко попал в сферу интересов «Ньюкасла». Об этом сообщает журналист Тим Нэш на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что новичок английской премьер-лиги (АПЛ) - «Вулверхэмптон» предлагает за Зинченко 16 млн фунтов. Учитывая интерес других клубов, Зинченко планировал провести беседу с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой прежде, чем принять решение о переходе.

«Ньюкасл» по итогам прошлого сезона финишировал на 10-м месте в чемпионате АПЛ.

Напомним, что вчера 21-летний украинец начал подготовку к сезону именно с «Манчестер Сити».