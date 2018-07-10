Франция - Бельгия: прогноз букмекеров на суперматч 1/2 финала ЧМ-2018

Во вторник, 10 июля, состоится суперматч 1/2 финала Чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Франции и Бельгии.

Этот матч вполне мог бы быть финалом мундиаля, но сетка турнира такова, что две эти топ-сборные встретились в полуфинале. Обе команды прошли непростой путь и как французы, так и бельгийцы заслуживают быть как минимум в финале турнира. Но реальность такова, что в финал пройдет только одна команда. И кто же станет первым финалистом ЧМ-2018 в России мы узнаем уже сегодня. Начало поединка в 21:00 по киевскому времени.

Букмекеры отдают свое преимущество в этой схватке сборной Франции.

Так, котировки букмекерской конторы bet365 следующие: победа Франции - 2,54, победа Бельгии - 3,1. Ничья в поединке - 3,25.

Букмекеры из William Hill придерживаются примерно таких же коэффициентов. Так, победа "синих" - 2,38, триумф подопечных Роберто Мартинеса - 3,1.

Трансляция поединка Франция - Бельгия будет доступна на канале "Интер". Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча на сайте Телеграф Спорт. Начало в 20:50 по киевскому времени.