"Ливерпуль" отказался от покупки лидера "Ювентуса"
Новости спорта: Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала не будет играть в АПЛ в следующем сезоне.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не перейдёт нынешним летом в «Ливерпуль». Как сообщает Liverpool Echo, в английском клубе не заинтересованы в переходе аргентинского футболиста.
Ранее сообщалось, что Дибала может перейти в стан мерсисайдцев в случае покупки «Ювентусом» нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Отмечалось, что «Ювентус» готов предложить Роналду годовой оклад в размере € 30 млн и контракт, рассчитанный на четыре сезона — до лета 2022 года.
Дибала провёл в прошлом сезоне 33 матча за «Ювентус» и отметился 22 голами и 5 результативными передачами.