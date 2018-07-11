"Ливерпуль" отказался от покупки лидера "Ювентуса"

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не перейдёт нынешним летом в «Ливерпуль». Как сообщает Liverpool Echo, в английском клубе не заинтересованы в переходе аргентинского футболиста.

Ранее сообщалось, что Дибала может перейти в стан мерсисайдцев в случае покупки «Ювентусом» нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Отмечалось, что «Ювентус» готов предложить Роналду годовой оклад в размере € 30 млн и контракт, рассчитанный на четыре сезона — до лета 2022 года.

Дибала провёл в прошлом сезоне 33 матча за «Ювентус» и отметился 22 голами и 5 результативными передачами.