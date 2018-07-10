Португалец Роланду подписал контракт с французским топ-клубом

«Марсель» продлил контракт с защитником Роланду. Как сообщает официальный сайт французского клуба, новое соглашение с португальским футболистом рассчитано ещё на один год.

32-летний игрок защищает цвета «Марселя» с 2015 года. В прошлом сезоне Роланду сыграл в чемпионате Франции 31 матч, где отметился одним голом. Всего португалец провёл за свою нынешнюю команду 110 встреч и забил восемь мячей во всех турнирах.

«Марсель» по итогам прошлого сезона занял в турнирной таблице внутреннего первенства занял четвёртое место.