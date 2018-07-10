Франция 1:0 Бельгия: события матча
Новости спорта: Прямая текстовая трансляция матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу Франция - Бельгия.
Франция 1:0 Бельгия
Гол: Умтити 51'
Предупреждения: Канте 87', Мбаппе 90+2' - Азар 63', Альдервейрельд 71', Вертонген 90+4'
Матч завершен! Франция в финале чемпионата мира!
90+6' - Опасно! Куртуа спасает после удара Толиссо с метров 15-и - угловой.
90+4' - Вертонген нарушил правила на Мбаппе.
90+3' - Опасно! Куртуа выручает после удара Гризманна из убойной позиции.
90+2' - Мбаппе получил предупреждение за затяжку времени.
90+1' - Замена у Бельгии: Батшуайи меняет Шадли.
6 минут добавлено к матчу.
87' - Канте сбил Азара вблизи своей штрафной.
86' - Замена у Франции: вместо Матюиди вышел Толиссо.
85' - Замена у Франции: вместо Жиру вышел Нзонзи.
81' - Льорис выручает после мощнейшего удара Витселя с метров 25-и.
80' - Замена у Бельгии: вместо Феллаини вышел Карраско.
77' - Погба пробил головой после подачи со штрафного - выше ворот.
76' - Де Брюйне пробил издали - очень неточно.
71' -Альдервейрельд нарушил правила на Матюиди.
67' - Жиру с линии штрафной пробил с ходу - выше ворот.
65' - Опасно! Феллаини пробил головой после подачи Мертенса - рядом со штангой.
63' - Азар фолом прервал опасную контр-атаку французов.
61' - Де Брюйне пробивал с лету с метров 10-и - Льорис спокойно поймал мяч.
60' - Замена у Бельгии: вместо М. Дембеле выходит Мертенс.
57' - Опасно! Жиру пробивал фактически в упор - но защитник подставить ногу.
56' - Матюиди пробил издали -удар блокирован.
51' - Гол! Умтити забивает головой после подачи с углового.
51' - Опасно! Жиру пробил с метров 15-и - Компани заблокировал.
48' - Лукаку пробил головой после подачи Витселя - выше ворот.
47' - Мбаппе начал второй тайм с чудес дриблинга - остановить француза сумел только Вертонген.
Начался второй тайм!
Первый тайм окончен.
45+1' - Умтити промазал по мячу после прострела в штрафную сборной Франции - Лукаку не успел подставить ногу или голову.
1 минута добавлена к 1-му тайму.
45' - Гризманн со штрафного пробил в "стенку".
44' - Погба заработал перспективный штрафной.
40' - Опасно! Павар пробивал фактически с угла вратарской - Куртуа отбил на угловой.
39' - Гризманн пробил из-за пределов штрафной - удар блокирован.
37' - Гризманн пробежал с мячом метров 40 и пробил - мимо ворот полетел мяч.
34' - Опасно! Мбаппе вывел Жиру на ударную позицию, но Оливье крайне неудачно пробил.
33' - Гризманн пробил с метров 22-х - выше ворот.
31' - Жиру пробил головой после подачи с правого фланга - мимо ворот.
28' - Умтити прервал очередной прострел сборной Бельгии.
23' - Жиру пробил в падении после заброса с центра поля - мимо ворот.
22' - Опасно! Альдервейрельд пробил с разворота с метров 12-и - Льорис в кошачьем прыжке перевел на угловой.
19' - Опасно! Удар Азара с метров 15-и головой отбил Варан - мяч пролетел рядом с перекладиной.
18' - Матюиди пробил слету с метров 22-х - Куртуа на месте.
15' - Опасно! Де Брюйне вывел Азара на ударную позицию, мяч после удара Эдена разминулся со штангой.
13' - Куртуа поймал мяч, опередив Мбаппе.
10' - Бельгийцы играют первым номером.
6' - Умтити прервал опасный прострел Азара с левого фланга.
4' - Умтити в своей штрафной прервал проход Шадли.
2' - Французы взяли мяч под контроль.
1' - Мбаппе на 16-й секунде встречи прострелил в штрафную - защита справилась.
Матч начался!
На матче присутствуют король и королева Бельгии, а также президент Франции.
Прозвучали национальные гимны стран, вот-вот начнется игра!
Свой среди чужих: Помощник тренера сборной Бельгии француз Тьерри Анри сегодня играет против своих.
Бельгийский болельщик настроен решительно перед матчем с Францией.
Болеть сегодня будут не только на стадионе:
Лидеры сборных Франции и Бельгии хорошенько поразминались, нас ожидает феноменальная игра атакующих команд.
20 минут до начала матча:
Сегодня, 10 июля, на чемпионате мира по футболу пройдет первый полуфинальный матч ЧМ-2018 по футболу Франция - Бельгия. Игра состоится в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, рассудит встречу рефери из Уругвая Андрес Кунья. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени.
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Составы команд
Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Мбаппе, Жиру.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Шадли, Феллайни, Витсель, Дембеле, Азар, Де Брёйне, Лукаку.
Где смотреть
В прямом эфире в Украине матч покажет телеканал "Интер", начало трансляции в 21:00.
Прогноз букмекеров
Сборная Франции является фаворитом в противостоянии с Бельгией. На победу французской команды букмекеры William Hill предлагают сделать ставку с коэффициентом 2,37, успех бельгийской сборной оценивается в 3,0. Ничья котируется коэффициентом 3,2.
Интересные факты
- Бельгия сыграет в полуфинале впервые за тридцать два года.
- Франция стала новым фаворитом ЧМ-2018 после того как, Бельгия выбила Бразилию.
- Бельгия - самый частый соперник сборной Франции (74 матча включая игру на ЧМ-2018). 24 победы на счету Франции, 30 раз побеждали бельгийцы, 19 раз была зафиксирована ничья.
- Лукаку забил 17 голов в последних 13-и матчах.
- Бельгия самая забивная команда ЧМ-2018 (14 голов).