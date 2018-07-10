Франция 1:0 Бельгия: события матча

Франция 1:0 Бельгия

Гол: Умтити 51'

Предупреждения: Канте 87', Мбаппе 90+2' - Азар 63', Альдервейрельд 71', Вертонген 90+4'

Матч завершен! Франция в финале чемпионата мира!

90+6' - Опасно! Куртуа спасает после удара Толиссо с метров 15-и - угловой.

90+4' - Вертонген нарушил правила на Мбаппе.

90+3' - Опасно! Куртуа выручает после удара Гризманна из убойной позиции.

90+2' - Мбаппе получил предупреждение за затяжку времени.

90+1' - Замена у Бельгии: Батшуайи меняет Шадли.

6 минут добавлено к матчу.

87' - Канте сбил Азара вблизи своей штрафной.

86' - Замена у Франции: вместо Матюиди вышел Толиссо.

85' - Замена у Франции: вместо Жиру вышел Нзонзи.

81' - Льорис выручает после мощнейшего удара Витселя с метров 25-и.

80' - Замена у Бельгии: вместо Феллаини вышел Карраско.

77' - Погба пробил головой после подачи со штрафного - выше ворот.

76' - Де Брюйне пробил издали - очень неточно.

71' - Альдервейрельд нарушил правила на Матюиди.

67' - Жиру с линии штрафной пробил с ходу - выше ворот.

65' - Опасно! Феллаини пробил головой после подачи Мертенса - рядом со штангой.

63' - Азар фолом прервал опасную контр-атаку французов.

61' - Де Брюйне пробивал с лету с метров 10-и - Льорис спокойно поймал мяч.

60' - Замена у Бельгии: вместо М. Дембеле выходит Мертенс.

57' - Опасно! Жиру пробивал фактически в упор - но защитник подставить ногу.

56' - Матюиди пробил издали -удар блокирован.

51' - Гол! Умтити забивает головой после подачи с углового.

51' - Опасно! Жиру пробил с метров 15-и - Компани заблокировал.

48' - Лукаку пробил головой после подачи Витселя - выше ворот.

47' - Мбаппе начал второй тайм с чудес дриблинга - остановить француза сумел только Вертонген.

Начался второй тайм!

Первый тайм окончен.

45+1' - Умтити промазал по мячу после прострела в штрафную сборной Франции - Лукаку не успел подставить ногу или голову.

1 минута добавлена к 1-му тайму.

45' - Гризманн со штрафного пробил в "стенку".

44' - Погба заработал перспективный штрафной.

40' - Опасно! Павар пробивал фактически с угла вратарской - Куртуа отбил на угловой.

39' - Гризманн пробил из-за пределов штрафной - удар блокирован.

37' - Гризманн пробежал с мячом метров 40 и пробил - мимо ворот полетел мяч.

34' - Опасно! Мбаппе вывел Жиру на ударную позицию, но Оливье крайне неудачно пробил.

33' - Гризманн пробил с метров 22-х - выше ворот.

31' - Жиру пробил головой после подачи с правого фланга - мимо ворот.

28' - Умтити прервал очередной прострел сборной Бельгии.

23' - Жиру пробил в падении после заброса с центра поля - мимо ворот.

22' - Опасно! Альдервейрельд пробил с разворота с метров 12-и - Льорис в кошачьем прыжке перевел на угловой.

19' - Опасно! Удар Азара с метров 15-и головой отбил Варан - мяч пролетел рядом с перекладиной.

18' - Матюиди пробил слету с метров 22-х - Куртуа на месте.

15' - Опасно! Де Брюйне вывел Азара на ударную позицию, мяч после удара Эдена разминулся со штангой.

13' - Куртуа поймал мяч, опередив Мбаппе.

10' - Бельгийцы играют первым номером.

6' - Умтити прервал опасный прострел Азара с левого фланга.

4' - Умтити в своей штрафной прервал проход Шадли.

2' - Французы взяли мяч под контроль.

1' - Мбаппе на 16-й секунде встречи прострелил в штрафную - защита справилась.

Матч начался!

На матче присутствуют король и королева Бельгии, а также президент Франции.

Прозвучали национальные гимны стран, вот-вот начнется игра!

Свой среди чужих: Помощник тренера сборной Бельгии француз Тьерри Анри сегодня играет против своих.

Бельгийский болельщик настроен решительно перед матчем с Францией.

Болеть сегодня будут не только на стадионе:

Лидеры сборных Франции и Бельгии хорошенько поразминались, нас ожидает феноменальная игра атакующих команд.

20 минут до начала матча:

Сегодня, 10 июля, на чемпионате мира по футболу пройдет первый полуфинальный матч ЧМ-2018 по футболу Франция - Бельгия. Игра состоится в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, рассудит встречу рефери из Уругвая Андрес Кунья. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 21:00 по киевскому времени.