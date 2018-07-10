"Арсенал" усилился одним из лидеров сборной Уругвая

«Арсенал» сообщил о подписании контракта с полузащитником Лукасом Торрейрой.

22-летний уругваец перебрался в новую команду из «Сампдории». Трансфер оценивается в 26 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Торрейра провел 36 матчей и забил 4 гола.

Сообщается, что игрок получит отдых после чемпионата мира и присоединится к новой команде в августе.

Ранее «Арсенал» подписал вратаря Бернда Лено, а также защитников Штефана Лихтштайнера и Сократиса Папастатопулоса.