"Арсенал" усилился одним из лидеров сборной Уругвая
Новости спорта: Уругвайский футболист Лукас Торрейра продолжит свою карьеру в АПЛ.
«Арсенал» сообщил о подписании контракта с полузащитником Лукасом Торрейрой.
22-летний уругваец перебрался в новую команду из «Сампдории». Трансфер оценивается в 26 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне Торрейра провел 36 матчей и забил 4 гола.
Сообщается, что игрок получит отдых после чемпионата мира и присоединится к новой команде в августе.
Ранее «Арсенал» подписал вратаря Бернда Лено, а также защитников Штефана Лихтштайнера и Сократиса Папастатопулоса.