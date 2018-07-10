"Динамо" объявило о трансфере бразильского защитника

Официальный сайт киевского Динамо сообщает, что клуб подписал контракт с бразильским защитником Сидклеем Феррейра Перейрой.

25-летний защитник является воспитанником клуба Атлетико-Паранаэнсе. В бразильской Серии А дебютировал за родной клуб 3 мая 2014 года в домашнем матче против Гремио (1:0).

Последний год выступал на правах аренды за Коринтианс.

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет – до окончания сезона 2022/2023. В Динамо футболист будет выступать под №17.