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"Динамо" объявило о трансфере бразильского защитника

Сидклей
19:22 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Бразильский защитник Сидклей пополнил состав вице-чемпионов Украины.

Официальный сайт киевского Динамо сообщает, что клуб подписал контракт с бразильским защитником Сидклеем Феррейра Перейрой.

25-летний защитник является воспитанником клуба Атлетико-Паранаэнсе. В бразильской Серии А дебютировал за родной клуб 3 мая 2014 года в домашнем матче против Гремио (1:0).

Последний год выступал на правах аренды за Коринтианс.

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет – до окончания сезона 2022/2023. В Динамо футболист будет выступать под №17.

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Новости спорта, Новости футбола, Сидклей, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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