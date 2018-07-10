Вратарь сборной Бельгии в шаге от уникального рекорда

26-летний вратарь лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа на чемпионате мира-2018 может стать рекордсменом среди голкиперов по числу матчей за бельгийскую национальную команду.

Сейчас Куртуа имеет всего на один матч меньше, чем рекордсмен Жан-Мари Пфафф. Если Куртуа сыграет в полуфинале ЧМ-2018 с Францией, то сравняется с легендарным Пфаффом, на счету которого 63 матча за сборную. А обойти его он сможет, когда примет участие в финале турнира или в матче за третье место.

На ЧМ-2018 Куртуа провел за Бельгию пять матчей, где пропустил пять мячей.