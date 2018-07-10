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Стало известно, кто будет транслятором домашних игр ФК Львов в УПЛ
23:54 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
Новости спорта: Новичок УПЛ ФК "Львов" подписал контракт с телеканалами Футбол 1/2.
Телеканалы Футбол 1 и Футбол 2 будут проводить телетрансляции домашних матчей Львова в сезоне 2018/19, информирует Tribuna.
Представители Львова и телеканала подписали соответствующий контракт.
Ранее каналы Футбол 1/2 подписали контракты на трансляцию в следующем сезоне домашних матчей Черноморца, Александрии, Десны.
Telegraf.com.ua