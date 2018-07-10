Бразилец Маркиньос дал первое интервью в качестве игрока "Шахтера"
Новости спорта: Бразильский нападающий Маркиньос Сиприан дал первое интервью в качестве футболиста "Шахтера".
"Шахтер" подписал Маркиньоса Сиприано из "Сан-Паулу", а соглашение рассчитано на пять лет.
Добро пожаловать в «Шахтер», Маркиньос Сиприано!
Подробности трансфера: https://t.co/Brlws2Z9rs pic.twitter.com/g4j90Swepa
— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 10 июля 2018 г.
– Очень рад оказаться здесь! Надеюсь, что буду счастлив в Шахтере. Я намерен всегда отдаваться на поле по максимуму, жду много побед и забитых мячей.
– Сегодня ты присоединился к команде. Какие первые впечатления?
– Мне нравится солидарность ребят, их сплоченность и взаимопомощь.
– Что тебе известно о Шахтере?
– Это великий клуб, который всегда борется только за первое место и выступает в Лиге чемпионов. Также знаю многих футболистов: Марлоса, Алана Патрика, Мораеса, Додо, Фернандо, Майкона… Против некоторых я даже играл.
– Какой номер выбрал и почему?
– Такой же вопрос мне задал отец. Сразу ответил ему, что 28-й, потому что это его любимое число.