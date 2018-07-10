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Бразилец Маркиньос дал первое интервью в качестве игрока "Шахтера"

Маркиньос Сиприан
22:31 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер ФК Шахтер

Новости спорта: Бразильский нападающий Маркиньос Сиприан дал первое интервью в качестве футболиста "Шахтера".

"Шахтер" подписал Маркиньоса Сиприано из "Сан-Паулу", а соглашение рассчитано на пять лет.

– Очень рад оказаться здесь! Надеюсь, что буду счастлив в Шахтере. Я намерен всегда отдаваться на поле по максимуму, жду много побед и забитых мячей.

– Сегодня ты присоединился к команде. Какие первые впечатления?

– Мне нравится солидарность ребят, их сплоченность и взаимопомощь.

– Что тебе известно о Шахтере?

– Это великий клуб, который всегда борется только за первое место и выступает в Лиге чемпионов. Также знаю многих футболистов: Марлоса, Алана Патрика, Мораеса, Додо, Фернандо, Майкона… Против некоторых я даже играл.

– Какой номер выбрал и почему?

– Такой же вопрос мне задал отец. Сразу ответил ему, что 28-й, потому что это его любимое число.

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Новости спорта, Маркиньос Сиприан, Новости футбола, ФК Шахтер, Футбол.
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