Хорватия – Англия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2018

Сборные Хорватии и Англии сыграют 11 июля в городе Москва на стадионе Лужники в рамках 1/2 финала ЧМ-2018. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

Поединок Хорватия – Англия в Украине покажет телеканал Интер. Также встречу будут транслировать на Беларусь 5, Россия 1.

На сайте "Телеграф Спорт" пройдет текстовая онлайн трансляция матча Хорватия – Англия.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне английской команды. Так, компания bet365 принимает ставки на победу родоначальников футбола с коэффициентом 2,37, а на "шашечных" – 3,1. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,1.