Сборную России заподозрили в допинге на домашнем ЧМ-2018

Когда игроки команды-хозяина ЧМ-2018 возвращались из раздевалки после перерыва матча 1/8 финала против Испании, многие задавались вопросом, что же они такое делают. Александр Головин, Игорь Кутепов и Ко прикладывали руку к носу, будто что-то вдыхая. Россияне не одно мгновение держали руку возле носа и рта. Это отчетливо видно на видеокадрах.

Немецкие издания не сомневаются, что подопечные Черчесова прикладывали себе аммиачный раствор к дыхательным путям. В Российском футбольном союзе подтвердили эту информацию, но отметили, что не видят ничего противозаконного в этом. Российская Федерация действует так, будто это делают все и везде, но только россиян застукали за подобным публично, отмечают журналисты. "Они принимают это, словно шампунь в душе".

Аммиак не классифицируется как запрещенное вещество в антидопинговых правилах, но обеспечивает физические преимущества: стимулирует дыхание и улучшает поток кислорода в крови. Химическая композиция азота и водорода имеет кратковременный стимулирующий и фокусирующий эффект. То есть вы можете, сколько угодно проверять их на допинг, но ничего не найдете. Однако по сути эффект будет похож. Некий хитрый легальный способ стимуляции, которым россияне даже бравируют.

Однако странным выглядит то, что они так откровенно демонстрируют употребление вещества, действие которого приравнивается к допингу, пишет Süddeutsche Zeitung. Ведь раньше Россия спалилась на том, что это государство фактически спонсировало программы по употреблению допинга, благодаря которому достигла великих успехов на домашней Олимпиаде. Впрочем та история завершилась массовыми дисквалификациями и конфискацией медалей.

Россиян поймали на употреблении аммиака во время матчей Чемпионата мира 2018 против Испании и Хорватии. Интересным в этом разрезе выглядит факт, что в четвертьфинале против хорватов команда Черчесова набегала на 10 километров больше соперника, что на таком уровне является невероятным преимуществом одной команды над другой. В конце концов, никакие манипуляции России не помогли – полуфиналы пройдут уже без нее.