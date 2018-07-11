"Ребус на ночь": Ярмоленко намекнул о переходе в "Вест Хэм"

28-летний вингер дортмундской «Боруссии» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко намекнул на то, что в ближайшее время он станет игроком английского «Вест Хэма».

«Ребус на ночь», — написал Ярмоленко в твиттере, добавив смайлики с изображениями самолета, руки, держащей ручку, и скрещенных молотков, являющихся символом «Вест Хэма».

Ребус на ночь/rebus for the night — Andriy Yarmolenko (@Yarmolenko_9) 10 июля 2018 г.

Ярмоленко перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» минувшим летом. Всего за немецкий клуб Ярмоленко провел 26 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €23 миллиона.