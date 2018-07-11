"Ювентус" намерен приобрести еще одну звезду "Реала"

После подписания Криштиану Роналду, в "Старой Синьоре" рассматривает возможность пригласить левого защитника "лос меренгос" Марсело, если им придется искать замену Алексу Сандро.

При очень серьезных предложениях от "Пари-Сен-Жермена", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" или "Челси" в Турине, скорее всего, не удержат Алекса Сандро, после чего 30-летний Марсело станет приоритетной целью для "Ювентуса", сообщает Mediaset Premium.

Бразилец дешево не обойдется туринцам, так как у него действующий контракт с "Реалом" до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за 27-летнего Александра Сандро 45 миллионов фунтов стерлингов.