Новичок "МЮ" Фред трогательно попрощался с "Шахтером"

Экс-игрок Шахтера Фред обратился к работникам и болельщикам клуба и поблагодарил за годы, проведенные в стане "горняков". Новый сезон бразилец начнет в Манчестер Юнайтед, но в истории украинского клуба останется навсегда.

"Прежде всего хочу поблагодарить Шахтер за эти 5 лет, которые я прожил здесь. Без всяких сомнений, это было замечательно. Также хочу поблагодарить моих одноклубников, топ менеджмент, тренерский штаб, технический и весь персонал клуба. Особую благодарность хочу выразить болельщикам, которые всегда меня поддерживали в сложный и трудный момент. Для меня большая честь быть частью этой истории. Спасибо, Шахтер", - написал Фред на странице в Instagram, где опубликовал видео своих голов за "оранжево-черных".