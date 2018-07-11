"Саутгемптон" объявил о подписании вратаря "Ман Сити"

Контракт 22-летнего футболиста с командой рассчитан на пять лет. Детали сделки не разглашаются.

«Сейчас, когда вижу все эти счастливые лица, приветствующие меня в „Саутгемптоне“, с надеждой смотрю вперёд и с нетерпением жду выхода на поле вместе с командой», — приводит слова Ганна пресс-служба английского клуба.

Ганн является воспитанником «Норвича». Голкипер не сыграл ни одной игры за «Манчестер Сити». В минувшем сезоне Ганн выступал в составе «Норвича», куда перешёл на правах аренды.