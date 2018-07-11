Легендарный бразильский футболист прокомментировал промежуточные итоги ЧМ-2018

Легендарный бразильский футболист, являющийся двукратным чемпионом Южной Америки, двукратным победителем Кубка конфедераций и чемпионом Испании в составе мадридского "Реала", прокомментировал промежуточные итоги ЧМ-2018.

— Можно ли говорить о непредсказуемости результатов этого ЧМ?

— Я бы сказал иначе. Футбол перестал нуждаться в "типичных" командах. Сборные Бельгии и Хорватии — яркие тому примеры. Дело даже не в том, что нельзя предсказать результаты. Дело в том, что мы не можем предсказать саму игру этих команд. Каждый матч они играют в разном стиле. В этом и прелесть нынешнего футбола.

— Что случилось со сборной Бразилии на этом чемпионате?

— Ответ предельно прост: они сыграли самые ужасные 30 минут в самый неподходящий момент. К сожалению, на таком уровне нельзя позволять себе такого. После этого уже было очень сложно вернуться в игру. Сильная команда проявила слабость, что и сыграло с нами злую шутку.