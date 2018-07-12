Легенда "МЮ" рассказал, чем одержим Криштиану Роналду

"Я был удивлен тем, что Роналду ушел из Реала и отправился в Италию. Думаю, для него это серьезный вызов, так как он становится частью большого клуба.

Роналду одержим тем, чтобы быть лучше, чем Месси. Сейчас в его голове одна мысль: "Я сделал это в Англии, я сделал это в Испании, и собираюсь сделать это в Италии".

Возможно, это будет аргументом, когда люди будут спрашивать о том, кто же все-таки лучше – Роналду или Месси?", – цитирует Гиггза Daily Mail.