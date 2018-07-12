В финале чемпионата мира впервые сыграет представитель УПЛ
Новости спорта: Хорватский защитник киевского Динамо Йосип Пиварич имеет шанс стать чемпионом мира.
Хорват Йосип Пиваричем стал первым игроком из чемпионата Украины, чья сборная пробилась в финал чемпионата мира.
Хорватия обыграла Англию со счетом 2:1 в полуфинале ЧМ-2018 и теперь сыграет в решающем поединке с французами.
Вместе со сборной Хорватии в финал пробился защитник киевского «Динамо» Йосип Пиварич.
Он стал первым игроком из чемпионата Украины, которому удалось подобное достижение.
Йосип в составе сборной Хорватии является дублером экс-игрока «Днепра» Ивана Стринича. На нынешнем мундиале он сыграл в трех матчах, проведя на поле в сумме 175 минут.