Вслед за Роналду "Ювентус" может подписать еще одну звезду "Реала"

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб рассматривает 30-летнего фулбэка в качестве возможной замены защитнику Алексу Сандро, который близок к уходу из команды.

Отмечается, что переход в "Ювентус" бывшего одноклубника бразильца Криштиану Роналду может посодействовать скорому приезду Марсело в Турин.

Марсело выступает за "Реал" с 2006 года. В прошлом сезоне бразилец провел 44 матча на клубном уровне, забив 5 голов и отдав 11 ассистов. На ЧМ-2018 в составе сборной Бразилии защитник сыграл 4 матча.