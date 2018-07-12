"Реал" ищет двойную замену Роналду
Новости спорта: Один футболист не сможет восполнить потерю Криштиану.
Реал продолжает искать игроков, которые смогли бы стать полноценной заменой ушедшему в Ювентус Криштиану Роналду.
Как сообщает COPE, руководство мадридцев считает, что заменить Роналду одним игроком будет невозможно. Поэтому Реал намерен найти двух футболистов на замену португальцу - суперзвезду, которая сможет заменить самого популярного человека в медипространстве, и центрального форварда, который показывал бы такую же результативность.
Ранее сообщалось, что Ювентус продает по одной футболке Роналду в минуту.