"Реал" ищет двойную замену Роналду

Реал продолжает искать игроков, которые смогли бы стать полноценной заменой ушедшему в Ювентус Криштиану Роналду.

Как сообщает COPE, руководство мадридцев считает, что заменить Роналду одним игроком будет невозможно. Поэтому Реал намерен найти двух футболистов на замену португальцу - суперзвезду, которая сможет заменить самого популярного человека в медипространстве, и центрального форварда, который показывал бы такую же результативность.

Ранее сообщалось, что Ювентус продает по одной футболке Роналду в минуту.