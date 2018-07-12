Когда Лунина представят игроком мадридского "Реала"

Мадридский Реал на следующей неделе планирует представить своих новичков, сообщает Marca. Презентация состоится 16 июля на стадионе Сантьяго Бернабеу.

На мероприятии будет представлен украинский вратарь Андрей Лунин, а также Альваро Одриосола и Винисиус Жуниор.

Напомним, Лунин перешел в Реал из луганской Зари. Трансфер обошелся "сливочным" в 9 миллионов евро плюс бонусы.