СМИ: "Динамо" готово продать финалиста ЧМ-2018

Ведущий программы "ТаТоТаке" в очередном выпуске объяснил трансфер Сидклея в "Динамо".

По его информации киевский клуб готов расстаться с Йосипом Пиваричем и уже получал предложение по своему легионеру, которое поступило еще до начала Чемпионата мира.

Сообщается, что "Динамо" хочет получить за хорвата минимум 4 миллиона евро.