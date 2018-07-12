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СМИ: "Динамо" готово продать финалиста ЧМ-2018
14:23 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Киевское "Динамо" может продать хорватского защитника Йосипа Пиварича.
Ведущий программы "ТаТоТаке" в очередном выпуске объяснил трансфер Сидклея в "Динамо".
По его информации киевский клуб готов расстаться с Йосипом Пиваричем и уже получал предложение по своему легионеру, которое поступило еще до начала Чемпионата мира.
Сообщается, что "Динамо" хочет получить за хорвата минимум 4 миллиона евро.
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