Сборная Польши назначила нового главного тренера

Новым главным тренером сборной Польши назначен Ежи Бржечек, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.

Ранее 47-летний специалист работал в Висле.

В качестве игрока Бржечек провел 42 матча в составе сборной Польши, в которых забил 4 мяча.

Напомним, после неудачного выступления на ЧМ-2018 с поста главного тренера сборной Польши был уволен Адам Навалка.