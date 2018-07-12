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Сборная Польши назначила нового главного тренера
Новости спорта: Ежи Бржечек назначен главным тренером сборной Польши по футболу, сообщает пресс- служба Польского футбольного союза.
Новым главным тренером сборной Польши назначен Ежи Бржечек, сообщает официальный сайт Польского футбольного союза.
Ранее 47-летний специалист работал в Висле.
В качестве игрока Бржечек провел 42 матча в составе сборной Польши, в которых забил 4 мяча.
Напомним, после неудачного выступления на ЧМ-2018 с поста главного тренера сборной Польши был уволен Адам Навалка.
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